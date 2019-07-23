Власти Хабаровского края закроют лагерь «Холдоми» после гибели детей в результате пожара

11:47 | 24.07.2019

Власти Хабаровского края приняли решение закрыть палаточный лагерь на базе отдыха «Холдоми» после того, как 23 июля в результате пожара на его территории погибли четверо детей. Об этом заявила министр образования региона Алла Кузнецова, передает russian.rt.com.



В настоящее время дети организованно вывозятся. По словам министра образования, в лагере присутствуют 11 психологов, которые также помогают в эвакуации ребят.



Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля, сгорело 20 палаток. Его вероятно причиной назвали неисправный обогреватель. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице, сообщает ТК «Дождь».

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