Россия и мир
11:47 | 24.07.2019
Власти Хабаровского края закроют лагерь «Холдоми» после гибели детей в результате пожара
В настоящее время дети организованно вывозятся. По словам министра образования, в лагере присутствуют 11 психологов, которые также помогают в эвакуации ребят.
Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля, сгорело 20 палаток. Его вероятно причиной назвали неисправный обогреватель. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице, сообщает ТК «Дождь».
© «Вечерние Ведомости»
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