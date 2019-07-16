Губернатор Кемеровской области запретил журналисту снимать себя на работе

18:12 | 21.07.2019

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв отчитал женщину — журналиста за то, что та снимала его во время визита в Киселевск, то есть делала свою работу. По мнению губернатора, журналист, таким образом, мешала работать ему.



В сети появилось видео, на котором губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв отчитывает женщину — журналиста. Вся вина ее заключалась в том, что представитель СМИ вместе с коллегами освещала посещение главой Кузбасса города Киселёвска.



«Я ещё раз делаю вам замечание. Вы спросили у меня, согласен ли я на вашу съёмку? Ещё раз: я приехал работать сюда. Не надо меня снимать. Потому что я нахожусь на работе. И прежде чем меня снимать, вы должны спросить согласие на съёмку. А вы мне мешаете работать», — заявил губернатор.



Женский голос за кадром уверяет Цивилёва, что она - журналист и у нее есть соответствующая регистрация Роскомнадзора. На вполне резонный вопрос, почему ей запрещают снимать, в то время как другие журналисты беспрепятственно это делают, Цивилёв отвечает, что это его пресс-служба, и снимает она для фотоотчёта.



«Это в мою пресс-службу входят СМИ и снимают, для того, чтобы был фотоотчёт. Я считаю, на сегодня этого вполне достаточно», – подводит черту губернатор.





Напомним губернатору Цивилёву, очевидно не очень хорошо разбирающемуся в российских законах, о статье 144 УК РФ (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), отметив при этом, что его касается часть вторая этой статьи.



«Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к распространению либо к отказу от распространения информации совершенное лицом с использованием своего служебного положения, -



наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового».



Отметим, что губернатор Кемеровской области не в первый раз за последнее время приезжает в Киселевск. Причиной его частых визитов в город стало недовольство местных жителей экологической ситуацией в регионе, и они, «ошарашив» всю страну, не исключая руководство, обратились за помощью к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсекретарю ООН Антонио Гуттерешу, попросив у первого убежища в Канаде. В обращении, которое они записали на видео, жители Кисилевска просят предоставить им статус беженцев.



«Этой зимой весь мир увидел наш черный снег. Мы задыхались от угольной пыли, выхлопов карьерного транспорта. Детям становилось плохо от смога, от висящей в воздухе угольной пыли», - говорится в видеообращении жителей города Кисилевска.