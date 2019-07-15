Глава Совместной следственной группы сообщил о новых свидетелях в деле о крушении MH17

15:52 | 17.07.2019

Глава Совместной следственной группы (ССГ) Вилберт Паулиссен сообщил о появлении новых свидетелей в деле о крушении Boeing 777 «Малайзийских авиалиний». Его слова приводит газета NRC. «К нам обратились новые свидетели. Новые шаги принимаются в рамках расследования. Это обнадеживает», – заявил он на встрече с родственниками жертв трагедии.



Как напоминает «Эхо Москвы», близкие погибших в пятую годовщину трагедии призвали российские власти признать свою часть ответственности за случившееся и прекратить сеять ложь и обман.