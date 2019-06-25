В Италии взорвали мост Моранди спустя год после его частичного обрушения

16:15 | 28.06.2019

В итальянской Генуе пиротехники направленным взрывом уничтожили остатки автомобильного моста Моранди.



Эксперты разместили взрывчатку как на еще остававшихся опорах моста, так и на дорожном полотне. Кроме того, вокруг моста разместили баки с водой, были также включены системы поливания для борьбы с пылью. За несколько минут до демонтажа прозвучала сирена, а сам снос занял всего восемь секунд, передает lenta.ru.



Напомним, 14 августа 2018 года в Италии произошло частичное обрушение построенного в 1967 году моста Моранди. В результате ЧП погибли 43 человека.