Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы в мае 2020 года

16:09 | 28.06.2019

Путин пригласил Трампа посетить Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года. Об этом сообщил помощник президента РФ Ушаков в эфире «России 24» из Осаки, где прошла встреча между Путиным и Трампом.



«Президент США прореагировал очень позитивно. В этой связи был разговор о том, кто, какая страна, сколько потеряла в годы войны, чья роль была решающей, соответственно, был отмечен вклад советского народа в эту победу», - добавил он.