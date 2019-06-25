Гражданина РФ задержали у дворца императора Японии по подозрению в нанесении граффити

15:43 | 28.06.2019

Гражданин России Глеб Песочный арестован в Японии по подозрению в нанесении граффити на стену у резиденции Акасака императора Нарухито, сообщили японские СМИ.



Как сообщили в местной полиции, 23-летний мужчина нанёс рисунок красной краской из баллончика на трансформаторную будку недалеко от резиденции императора. Затем похожие граффити появились в нескольких местах в районе дворца. Как передаёт телеканал NHK, задержанный называет себя художником.



Задержанный называет себя художником. Свою вину он не признает, несмотря на то, что его арестовали на основании данных видеонаблюдения, а в момент задержания при нем нашли баллончики с краской, отмечает lenta.ru.