Международная следственная группа назвала имена четырёх подозреваемых в причастности к крушению MH17

16:32 | 19.06.2019

Международная следственная группа в Нидерландах представила итоги расследования крушения самолета Boeing 777 рейса MH17 на Украине, передает РИА «Новости». Были установлены имена четырех человек, которые, по мнению следствия, виновны в произошедшем.



По словам родственницы жертвы трагедии Зилены Фредерикс, среди причастных — три россиянина и один украинец. Ими оказались Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Игорь Гиркин (известный под псевдонимом Стрелков) и Леонид Харченко, сообщает vm.ru.



«Начало суда запланировано на 9 марта 2020 года», - отметила Фредерикс, добавив, что подозреваемым будут предъявлены обвинения в убийстве.



Напомним, Boeing 777 компании «Малазийские авиалинии» выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. В результате катастрофы погибли все 298 пассажиров и членов экипажа.