Минздрав РФ поддержал законопроект о продаже спиртного и сигарет в отдельных магазинах

11:49 | 13.06.2019

Министерство здравоохранения РФ поддержало законопроект Государственной думы о продаже алкоголя и табачных изделий в специализированных магазинах, сообщает газета «Известия».



Однако Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэкономразвития к проекту отнеслись скептически. По мнению этих ведомств, открытие таких магазинов сильно отразится на других торговых точках.



Так, в Минэкономики считают, что инициатива может привести к снижению числа магазинов, которые торгуют социально значимыми продуктами. Помимо этого, отметили в ведомстве, из-за новых мер мелкие населенные пункты могут остаться без розничных магазинов, торгующих алкоголем и табаком.