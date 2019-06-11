Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поляки более смелые, чем русские

11:41 | 13.06.2019

Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более смелые, чем русские. Такое мнение он высказал на пресс-конференции в Вашингтоне после встречи с Дональдом Трампом. Также, по словам Дуды, в отличие от русских, поляки способны «сражаться до конца независимо ни от чего», передает РИА «Новости».



«Это наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне», — сказал он.



Он также подчеркнул, что Россия постоянно демонстрирует «имперское лицо». Глава Польши напомнил, что российское государство всегда пыталось отнять у Польши его территорию. Он вспомнил Речь Посполитую, которая была разделена в конце 18 века между Россией, Австрией и Пруссией. Помимо этого, он напомнил о пакте Молотова-Риббентропа 1939 года, согласно которому польское государство было поделено на сферы влияния между Россией и Германией, сообщает gazeta.ru.