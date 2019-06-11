Путин заявил, что ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой организацией

11:24 | 13.06.2019

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала достаточно серьезной и многоплановой организацией. Об этом в ходе интервью телекомпании "МИР" сообщил Путин. По его словам, 18 стран присоединились к ШОС в различном качестве.



Президент отметил, что прежде всего инициаторами создания ШОС как организации были Москва и Пекин. «Но все остальные наши партнеры принимали равноправное участие и в работе, и в создании этой организации», — добавил он.



Странами — участницами ШОС помимо пяти вышеупомянутых государств являются Казахстан, Индия и Пакистан, передает РБК.