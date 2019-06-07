Российский истребитель Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции у границ РФ

13:29 | 11.06.2019

Российский истребитель Су-27 перехватил 10 июня самолеты-разведчики США и Швеции над Балтикой. Об этом сообщили в Минобороны. «Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим», — указали в сообщении ведомства.



Су-27 сопроводил их и не допустил пересечения российской границы. Как отметили в военном ведомстве, полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.