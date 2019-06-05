Дональд Трамп заявил о возможности исправить отношения между США и Россией

13:10 | 7.06.2019

Президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном могут быть налажены.



Трамп также заявил, что отношения стран ухудшились из-за расследования дела о «вмешательстве России» в американские выборы. По его словам, отношения с Россией были «подпорчены» расследованием экс-спецпрокурора Роберта Мюллера.



«Я думаю, что они были подпорчены лживой «охотой на ведьм». У меня могут быть хорошие отношения с Россией», — заявил Трамп.