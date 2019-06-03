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Россия и мир


17:13 | 5.06.2019

В российских поездах дальнего следования появились вагоны с приятными запахами

Первые вагоны с приятными запахами появились в российских поездах дальнего следования. Все ароматы гипоаллергенны и не наносят вред здоровью пассажиров, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Федеральную пассажирскую компанию» (ФПК, «дочка» РЖД).

Так, распыление ароматов тестируется в нескольких вагонах «Невского экспресса» №747/748. Согласно сообщению, распыляющее устройство программируют под определенную концентрацию запаха в вагоне, при этом ароматизатор растворяется в воздухе, не оседая на мебель и одежду.

© «Вечерние Ведомости»

 


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