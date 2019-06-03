Полиция Японии перехватила крупнейшую партию наркотиков на полмиллиарда долларов

17:00 | 5.06.2019

Крупнейшую в истории Японии партию синтетических наркотиков захватила полиция страны во вторник на судне, задержанном в море у полуострова Идзу. Общий вес груза - 800 килограммов. Стоимость груза оценивается приблизительно в 48–60 млрд иен ($436–545 млн).



На судне находились семеро граждан КНР. Предполагается, что за этой попыткой контрабанды стоит крупный международный наркокартель, сообщает РИА Новости. По некоторым данным, партию наркотиков перегрузили с одного судна на другое в открытом море, а затем доставили на побережье, где, судя по всему, уже ожидала полиция.