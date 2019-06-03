Россия и мир
17:00 | 5.06.2019
Полиция Японии перехватила крупнейшую партию наркотиков на полмиллиарда долларов
На судне находились семеро граждан КНР. Предполагается, что за этой попыткой контрабанды стоит крупный международный наркокартель, сообщает РИА Новости. По некоторым данным, партию наркотиков перегрузили с одного судна на другое в открытом море, а затем доставили на побережье, где, судя по всему, уже ожидала полиция.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:26 | 5.06.2019
Для жителей Пермского края пройдет 300 мероприятий ко Дню России
17:14 | 5.06.2019
МЧС предупреждает жителей Зауралья об ухудшении погоды
16:48 | 5.06.2019
В Свердловский онкодиспансер внедрили новый метод диагностики рака
16:29 | 5.06.2019
С возвращением в Екатеринбург: Павел Дацюк подписал однолетний контракт с «Автомобилистом»
16:27 | 5.06.2019
В Каменске-Уральском избили «смотрящего» за городом
16:08 | 5.06.2019
На Южном Урале сократят радиус доступности ФАПов
15:57 | 5.06.2019
Прокуратура выявила хищения в Центре проведения спортивных мероприятий Курганской области. Возбуждены уголовные дела
15:20 | 5.06.2019
В Кургане перекроют движение в районе ТРЦ «Воробьевы горы»
15:19 | 5.06.2019
Международная комиссия оценит готовность Екатеринбурга к проведению летней Универсиады-2023
14:59 | 5.06.2019
В Екатеринбурге дошколята приняли участие в проекте «Посади дерево»
14:54 | 5.06.2019
Прямой эфир губернатора Прикамья собрал почти 5000 онлайн-просмотров
14:45 | 5.06.2019
В воскресенье центр Перми будет перекрыт
14:33 | 5.06.2019
В Перми состоялся Пятый молодежный фестиваль национальных культур «Самобытная жизнь народов Прикамья»
14:27 | 5.06.2019
Автомобилисты смогут ездить по Макаровскому мосту уже 1 июля
14:24 | 5.06.2019
Новый корпус детсада «Эрудит» открылся в Мотовилихе
14:16 | 5.06.2019
В Перми отметят Пушкинский день
13:45 | 5.06.2019
Пермский аэропорт получил телетрапы
13:37 | 5.06.2019
Максим Решетников провел изменения в кабинете министров Прикамья
13:33 | 5.06.2019
36 проектов из Пермского края получат президентские гранты по итогам первого конкурса 2019 года
13:23 | 5.06.2019
Конгресс по здоровому образу жизни проходит в Екатеринбурге
12:21 | 5.06.2019
Компания «Газэкс» должна заплатить 2,4 миллиона рублей за пожар в квартире в Нижней Салде
11:52 | 5.06.2019
Шумков: «У нас достаточно серьезная ситуация с онкологической помощью, ее качеством»
11:38 | 5.06.2019
Екатеринбургские четвероклассники заняли первое место на Всероссийском конкурсе кулинаров
11:12 | 5.06.2019
Евгений Куйвашев изменил кадровый состав в аппарате губернатора и правительства Свердловской области.
11:02 | 5.06.2019
В Екатеринбурге вынесен приговор мужчинам, который сдавали шлаковый щебень под видом металлолома
10:56 | 5.06.2019
Помещения автосервиса загорелись в Большом Истоке