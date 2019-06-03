Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank AG конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

16:47 | 5.06.2019

Венесуэла не выполнила условия соглашения по кредиту на $750 млн, который получила у крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG. В связи с этим кредитор конфисковал 20 т золота, которые были предоставлены ему Каракасом в качестве залога, и закрыл кредит. Об этом Bloomberg рассказали два знакомых с ситуацией источника.



Представители Deutsche Bank отказались комментировать ситуацию. А представители Центрального банка Венесуэлы не предоставили своей позиции к моменту публикации материала, передает «Ведомости».