Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца в подмосковном Красногорске

13:52 | 4.06.2019

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина, вступившегося за незнакомца, которого избивала толпа в подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба СК. Уточняется, что оба являются уроженцами одной из стран СНГ. У задержанных прошли обыски, допрошены более 50 свидетелей.



Как сообщал life.ru, в драке в Красногорском районе погиб бывший боец спецназа, принимавший участие в боевых действиях в Сирии. Молодой человек вступился за других избиваемых толпой людей.