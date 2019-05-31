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Россия и мир


13:52 | 4.06.2019

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца в подмосковном Красногорске

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина, вступившегося за незнакомца, которого избивала толпа в подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба СК. Уточняется, что оба являются уроженцами одной из стран СНГ. У задержанных прошли обыски, допрошены более 50 свидетелей.

Как сообщал life.ru, в драке в Красногорском районе погиб бывший боец спецназа, принимавший участие в боевых действиях в Сирии. Молодой человек вступился за других избиваемых толпой людей.

© «Вечерние Ведомости»

 


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