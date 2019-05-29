Россия предложила Японии ввести полный безвизовый режим между странами

16:42 | 31.05.2019

Россия предложила Японии ввести полный безвизовый режим и намерена продолжить обсуждение данной инициативы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно, сообщает РБК.



По словам российского дипломата, речь об этом зашла в связи с планами Москвы и Токио довести к 2023 году туристический поток между странами до 400 тысяч человек в год. Он также добавил, что обеспечение свободы передвижения для граждан – это ключ к реализации проектов совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах.