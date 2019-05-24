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Россия и мир


14:31 | 27.05.2019

СКР возбудил дело по факту нападения главы района Хакасии на журналиста

Следственный комитет возбудил уголовное дело против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста программы «Вести. Дежурная часть», сообщает ведомство. В рамках уголовного дела, также будут проверена информация о коррупционной деятельности Зайцева.

По версии следствия, 22 мая съемочная группа программы Вести, канала Россия 24 попыталась взять интервью у главы муниципального образования Ширинский район Сергея Зайцева. В ходе встречи, Зайцев толкнул журналиста и повалил его на пол, передает MK.ru.

© «Вечерние Ведомости»

 


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