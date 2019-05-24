СКР возбудил дело по факту нападения главы района Хакасии на журналиста

14:31 | 27.05.2019

Следственный комитет возбудил уголовное дело против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста программы «Вести. Дежурная часть», сообщает ведомство. В рамках уголовного дела, также будут проверена информация о коррупционной деятельности Зайцева.



По версии следствия, 22 мая съемочная группа программы Вести, канала Россия 24 попыталась взять интервью у главы муниципального образования Ширинский район Сергея Зайцева. В ходе встречи, Зайцев толкнул журналиста и повалил его на пол, передает MK.ru.