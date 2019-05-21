Директор владивостокской школы уволилась после скандального последнего звонка

13:44 | 24.05.2019

Директор школы во Владивостоке уволилась после скандального последнего звонка. Педагог написала заявление по собственному желанию, передает govoritmoskva.ru.



Как напоминает РИА «Новости», ранее в соцсетях и местных СМИ появилась информация о костюмированном празднике у школы во Владивостоке. Десятки переодетых в разные костюмы учеников устроили праздник: они разбрасывали разноцветные краски и танцевали. Трое из юношей были одеты в костюмы «зайчиков» с черными масками, а одна из девушек – в форму полицейского.