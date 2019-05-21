Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Россия и мир


13:44 | 24.05.2019

Директор владивостокской школы уволилась после скандального последнего звонка

Директор школы во Владивостоке уволилась после скандального последнего звонка. Педагог написала заявление по собственному желанию, передает govoritmoskva.ru.

Как напоминает РИА «Новости», ранее в соцсетях и местных СМИ появилась информация о костюмированном празднике у школы во Владивостоке. Десятки переодетых в разные костюмы учеников устроили праздник: они разбрасывали разноцветные краски и танцевали. Трое из юношей были одеты в костюмы «зайчиков» с черными масками, а одна из девушек – в форму полицейского.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:47 | 24.05.2019
В Екатеринбурге на месяц закроют участок переулка Соснового

14:28 | 24.05.2019
В Полевском вынесли решение по резонансному уголовному делу об организации незаконной миграции

14:27 | 24.05.2019
Прекращены полномочия двух депутатов невьянской думы, предоставивших неполные сведения о доходах

14:18 | 24.05.2019
Пермский край открывает новые направления экспорта в Китай

14:00 | 24.05.2019
На Крауля Lada вылетела на тротуар и насмерть сбила женщину

13:48 | 24.05.2019
Началось восстановление газопровода после разгерметизации в Лысьвенском городском округе

13:46 | 24.05.2019
В ТЦ «Гермес Плаза» у предпринимателя-должника арестовали торговые площади

13:35 | 24.05.2019
За выходные холод в Перми сменится теплом

13:26 | 24.05.2019
Сторонники и противники «храма-на-драме» смогут войти в рабочую группу по разрешению конфликта

13:06 | 24.05.2019
В мэрию Екатеринбурга поступило 7,5 тысячи предложений по месту строительства храма

12:50 | 24.05.2019
Бывший сотрудник свердловской ИК-54 и несколько заключенных признаны виновными в истязании

12:12 | 24.05.2019
Свердловские силовики задержали замруководителя регионального управления ФССП. Возбуждено уголовное дело

12:06 | 24.05.2019
В мэрии Екатеринбурга обсуждают строительство храма Святой Екатерины. Трансляция

11:59 | 24.05.2019
Свердловская область проведет вакцинацию 600 тысяч диких животных от бешенства

11:43 | 24.05.2019
В Екатеринбурге пройдут антитеррористические учения

11:41 | 24.05.2019
На участке трассы Екатеринбург – Тюмень возле Пышмы ограничили движение

11:18 | 24.05.2019
Ночью произошел пожар в частном детском саду на Краснолесья

10:59 | 24.05.2019
В Свердловской области ожидается мокрый снег с дождем

10:40 | 24.05.2019
Авиакомпания «РусЛайн» оштрафована за нарушение прав пассажиров при задержке рейсов из Кольцово

10:22 | 24.05.2019
Франция впервые представит на «Иннопроме» национальный стенд

09:51 | 24.05.2019
Начались работы по благоустройству Шарташского лесопарка

09:35 | 24.05.2019
Дмитрий Осипов представил инвестиционные проекты «Уралкалия»

09:12 | 24.05.2019
В выходные на Среднем Урале пройдут массовые рейды по выявлению нетрезвых водителей

02:09 | 24.05.2019
Правительство РФ учтет предложения Пермского края по развитию химической промышленности

23.05.2019

22:17 | 23.05.2019
24 мая екатеринбуржцев приглашают обсудить с депутатами строительство храма

22:12 | 23.05.2019
С начала года в Екатеринбурге зафиксировано более 9000 нарушений, связанных с тонировкой автомобилей

21:55 | 23.05.2019
В Екатеринбурге с 27 по 30 пройдёт первый этап опрессовок

20:25 | 23.05.2019
У студентки медицинского колледжа в Екатеринбурге обнаружили симптомы кори

19:41 | 23.05.2019
В Екатеринбурге на стройплощадке нашли снаряд

18:42 | 23.05.2019
В поликлиниках Екатеринбурга пройдёт «Онкосубботник»

18:13 | 23.05.2019
В Екатеринбурге водитель на иномарке сбил 12-летнего велосипедиста на пешеходном переходе

17:45 | 23.05.2019
В Нижней Салде пожар охватил шесть домов

17:24 | 23.05.2019
В Екатеринбурге переулок Арамильский закроют для движения на три года

17:22 | 23.05.2019
В рамках нацпроекта в Прикамье высажено почти 2 тысячи гектаров леса

16:45 | 23.05.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на фестиваль «Книжная площадь-2019»

16:40 | 23.05.2019
Прокуратура нашла более 300 нарушений при капремонте домов в Свердловской области





Мы в соцсетях



Архив
«    Май      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 