Тому Хэнксу не продали пиво на кантри-фестивале из-за отсутствия удостоверения личности

13:40 | 24.05.2019

Американскому актеру Тому Хэнксу, которому в июле исполнится 63 года, не продали пиво на кантри-фестивале Stagecoach. Об этом он рассказал в ходе шоу Эллен Дедженерес.



Внешний вид Хэнкса немного отличался от того, каким его привыкли видеть поклонники. 62-летний актер отрастил длинную бороду, которая была нужна ему для съемок в фильме. Когда он подошел к бару, чтобы купить пива, продающие алкоголь девушки не узнали его и отказали в покупке, поскольку у Хэнкса не было при себе удостоверения личности.



«Вы не продадите мне его, потому что думаете, что я несовершеннолетний? Мне 62 года, и вы знаете меня», — заявил актер. Хэнкс признался, что спорил на эту тему 20 минут, однако ему так и не удалось переубедить собеседниц.



Хэнкс добавил, что через некоторое время его нашел неназванный сотрудник фестиваля, который выдал ему специальный браслет, подтверждающий возраст покупателя и позволяющий приобретать алкоголь, передает lenta.ru.