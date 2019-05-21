Глава ЦБ РФ Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России

16:56 | 23.05.2019

Запрещать микрофинансирование в РФ ни в коем случае нельзя, поскольку это может привести к росту количества нелегальных кредиторов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «Я знаю, где-то обсуждалось, что надо запретить в принципе микрофинансирование – на наш взгляд, запрещать ни в коем случае нельзя, потому что люди тогда попадут в руки нелегальных кредиторов, черных кредиторов», — сказала она.