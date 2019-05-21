Россия и мир
16:50 | 23.05.2019
Ученые выяснили, что ношение усов препятствует появлению рака
Как пояснил дерматолог Дэниел Айрес, онкология может развиться из так называемого актинического кератоза, который представляет собой чешуйчатое пятно на коже. Заболевание возникает, как правило, из-за долгого пребывания на солнце и проявляется вокруг губ, ушей, кожи головы, плеч у мужчин в возрасте 50-60 лет. Иногда кератоз перерождается в рак, сообщает rg.ru.
Как заключили специалисты, мужчины, не имеющие растительности на лице, могут снизить риск возникновения онкологического заболевания, используя солнцезащитный крем.
© «Вечерние Ведомости»
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