Ученые выяснили, что ношение усов препятствует появлению рака

16:50 | 23.05.2019

Мужчины, которые носят усы длиной не менее 9 мм, в 16 раз меньше подвержены риску появления плоскоклеточной карциномы, чем те, кто не имеет на лице достаточной растительности, заявили специалисты из Университета Канзаса, передает ren.tv.



Как пояснил дерматолог Дэниел Айрес, онкология может развиться из так называемого актинического кератоза, который представляет собой чешуйчатое пятно на коже. Заболевание возникает, как правило, из-за долгого пребывания на солнце и проявляется вокруг губ, ушей, кожи головы, плеч у мужчин в возрасте 50-60 лет. Иногда кератоз перерождается в рак, сообщает rg.ru.



Как заключили специалисты, мужчины, не имеющие растительности на лице, могут снизить риск возникновения онкологического заболевания, используя солнцезащитный крем.