В Кремле отреагировали на запуск телеканалом BBC ток-шоу с Путиным в роли ведущего

13:57 | 23.05.2019

Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.



По словам чиновника, про Путина написано много литературы, также созданы куклы, карикатуры и шаржи. «Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры», — сказал Песков. Он добавил, что президент РФ не хочет походить на карикатурные образы.



Как напоминает lenta.ru, 22 мая стало известно, что один из каналов «Би-би-си» подготовил два пилотных выпуска передачи. В формате ток-шоу анимированный Путин будет не только общаться с реальными гостями, но и ходить по студии и сидеть за столом. При этом в студии будут присутствовать зрители, как и на других подобных передачах.