Россия и мир
13:52 | 23.05.2019
В Йемене за четыре года от авиаударов погибли более 13 тысяч человек
«Согласно нашим данным, от бомбардировок арабской коалицией провинций Йемена пострадали 52 тысячи человек. Из них 13 тысяч 250 человек погибли, эта цифра включает 3800 детей, 2580 женщин», - сказал спикер ведомства.
Напомним, военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения «Ансар Алла» продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.
© «Вечерние Ведомости»
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