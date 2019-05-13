Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России

15:59 | 21.05.2019

Самолет Ту-134 авиакомпании «Алроса» в понедельник, 20 мая, совершил заключительный пассажирский рейс в России. Авиалайнер направился в город Мирный Республики Якутия из Иркутска. На борту воздушного судна находились 70 пассажиров.



Отмечается, что это был последний эксплуатировавшийся в России пассажирский Ту-134. Далее судно будет отправлено в Музей авиации и космонавтики в Новосибирске.