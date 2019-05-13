Россия и мир
15:59 | 21.05.2019
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России
Отмечается, что это был последний эксплуатировавшийся в России пассажирский Ту-134. Далее судно будет отправлено в Музей авиации и космонавтики в Новосибирске.
© «Вечерние Ведомости»
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