Досрочные парламентские выборы на Украине могут состояться 21 июля

15:48 | 21.05.2019

Глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко сообщил журналистам после окончания консультаций у президента Украины Владимира Зеленского, что досрочные парламентские выборы могут быть назначены на 21 июля, передает MK.ru. «Указ будет завтра. Выборы 21 июля», — сказал Ляшко, подчеркнув, что тянуть с голосованием нельзя.



20 мая на инаугурации Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. Также он потребовал от депутатов отставки правительства, отмены депутатской неприкосновенности, принятия закона о незаконном обогащении. На выполнение этих требований Зеленский дал два месяца. По данным РБК, решение о роспуске парламента президент принял из-за фактического распада правящей коалиции.