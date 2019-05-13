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Россия и мир


15:48 | 21.05.2019

Досрочные парламентские выборы на Украине могут состояться 21 июля

Глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко сообщил журналистам после окончания консультаций у президента Украины Владимира Зеленского, что досрочные парламентские выборы могут быть назначены на 21 июля, передает MK.ru. «Указ будет завтра. Выборы 21 июля», — сказал Ляшко, подчеркнув, что тянуть с голосованием нельзя.

20 мая на инаугурации Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. Также он потребовал от депутатов отставки правительства, отмены депутатской неприкосновенности, принятия закона о незаконном обогащении. На выполнение этих требований Зеленский дал два месяца. По данным РБК, решение о роспуске парламента президент принял из-за фактического распада правящей коалиции.

© «Вечерние Ведомости»

 


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