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Россия и мир


15:35 | 21.05.2019

Журнал Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Русскоязычная редакция журнала Forbes впервые составила рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет («30 до 30»). Соответствующий список опубликован на сайте издания.

Рейтинг состоит из десяти категорий: «Предприниматели», «Финансы и инвестиции», «Управление», «Спорт и киберспорт», «Наука и технологии», «Искусство», «Музыка и кино», «Социальные практики», «Мода и дизайн» и «Новые медиа». В отличие от других списков Forbes, в этом не указана информация о доходах его участников.

В число самых перспективных молодых россиян вошли, в частности, глава инвестиционного подразделения «Газпром-Медиа холдинг» Галина Дегтярёва, управляющий директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко, инвестиционный директор Mail.ru Group Алексей Милевский, хоккеист сборной России и нападающий ЦСКА Кирилл Капризов, певица Монеточка (Елизавета Гырдымова), а также блогер и ведущая Мария Командная, передает russian.rt.com.

© «Вечерние Ведомости»

 


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