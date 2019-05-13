Журнал Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

15:35 | 21.05.2019

Русскоязычная редакция журнала Forbes впервые составила рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет («30 до 30»). Соответствующий список опубликован на сайте издания.



Рейтинг состоит из десяти категорий: «Предприниматели», «Финансы и инвестиции», «Управление», «Спорт и киберспорт», «Наука и технологии», «Искусство», «Музыка и кино», «Социальные практики», «Мода и дизайн» и «Новые медиа». В отличие от других списков Forbes, в этом не указана информация о доходах его участников.



В число самых перспективных молодых россиян вошли, в частности, глава инвестиционного подразделения «Газпром-Медиа холдинг» Галина Дегтярёва, управляющий директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко, инвестиционный директор Mail.ru Group Алексей Милевский, хоккеист сборной России и нападающий ЦСКА Кирилл Капризов, певица Монеточка (Елизавета Гырдымова), а также блогер и ведущая Мария Командная, передает russian.rt.com.