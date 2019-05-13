Власти РФ упростили процедуру получения инвалидности

15:30 | 21.05.2019

Премьер-министр России Медведев подписал постановление об упрощении процедуры установления инвалидности. Документ опубликован на сайте правительства.



Раньше гражданин лично подавал заявление в МСЭ в письменной форме, при этом одновременно медицинская организация передавала в бюро МСЭ направление на освидетельствование и медицинскую документацию, подтверждающую его состояние здоровья. Сейчас порядок упрощается: Теперь не обязательно подавать заявление на освидетельствование, достаточно дать согласие на это в организации здравоохранения, где человек получает лечение, передает «Интерфакс».



Медведев сообщил о том, что подпишет указ, 7 мая. «Инвалидам не нужно будет ходить по инстанциям, собирать документы — все можно будет пересылать через портал госуслуг», — сказал тогда премьер-министр, напоминает РБК.