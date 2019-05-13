Путин заявил, что лазеры будут определять боевой потенциал российской армии в XXI веке

17:20 | 17.05.2019

Лазерное оружие будет определять боевой потенциал российской армии на весь XXI век, заявил Путин на совещании по военной тематике, сообщает РИА Новости.



«Они созданы уже на практике. Подчеркну: своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия, практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота», - сказал Путин на совещании по военной тематике в Сочи.



Он также предложил рассмотреть практические испытания лазерного оружия «Пересвет» и гиперзвуковой установки «Кинжал».