Глава МИД Германии Хайко Мааса заявил о договоренности по сохранению РФ в ПАСЕ

17:14 | 17.05.2019

Министр иностранных дел Германии Хайко Мааса заявил, что в рамках сессии комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом сообщается на странице МИДа в Twitter. «Хорошо, что мы достигли договорённости о том, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы — в том числе с тем, чтобы миллионы россиян могли добиваться защиты в Европейском суде по правам человека», — приводит министерство слова Мааса.



Заявление КМСЕ на следующей неделе рассмотрит Бюро ассамблеи. После этого для возвращения России понадобится принять поправки о правах национальных делегаций — только в таком случае РФ сможет принять участие в летней сессии ПАСЕ, отмечает lenta.ru.