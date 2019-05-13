В США умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

17:08 | 17.05.2019

В США умерла кошка Соус Тардар, которая стала мемом Grumpy Cat (сердитая кошка). «Несмотря на заботу со стороны лучших профессионалов и ее любящей семьи, Grumpy столкнулась с осложнениями из-за инфекции мочевыводящих путей», — сообщили ее владельцы в Twitter. Ее хозяйка, Табата Бундесен, в публикации также отметила, что Grumpy Cat «не только была нашим ребенком и членом семьи, но и помогала миллионам людей по всему миру улыбаться — даже в трудные времена».



Как напоминает «Интерфакс», кошка, с рождения страдавшая карликовостью и неправильным прикусом, стала известна после появления ее фотографии в интернете в 2012 году. Из-за своеобразного выражения морды ее прозвали Grumpy Cat, или сердитой кошкой. Фотографии животного и рисунки стали интернет-мемом, с ростом популярности у кошки появились странички в социальных сетях.