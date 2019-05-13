17:05 | 17.05.2019

Первый канал аннулировал итоги финала шестого сезона проекта «Голос. Дети», признав, что на голосование было оказано «внешнее воздействие». Теперь, чтобы определить победителя, канал проведет специальное шоу, передает РИА «Новости».



Решение принято после того, как специалисты Group-IB обнародовали промежуточные результаты проверки, обнаружившей факт массированной автоматизированной отправки sms-сообщений в пользу одного из участников – Микеллы Абрамовой, дочери бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу, отмечает «Ведомости». Окончательные итоги расследования будут известны в конце мая.