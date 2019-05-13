В России начали разрабатывать новую штурмовую винтовку

17:01 | 17.05.2019

В России разрабатывается новая штурмовая винтовка, но автомат Калашникова она не заменит. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщил в интервью «РИА Новости» гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Альберт Баков.



«Инициативно будем «рисовать» и моделировать новую штурмовую винтовку. Нужно пробовать», — пояснил Баков. Он отметил, что конструкторы продвинулись в разработке идей достаточно далеко и уже понятен внешний вид нового оружия, передаёт ФАН. При этом сама конструкция не будет новаторской.