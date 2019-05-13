Россия и мир
17:01 | 17.05.2019
В России начали разрабатывать новую штурмовую винтовку
«Инициативно будем «рисовать» и моделировать новую штурмовую винтовку. Нужно пробовать», — пояснил Баков. Он отметил, что конструкторы продвинулись в разработке идей достаточно далеко и уже понятен внешний вид нового оружия, передаёт ФАН. При этом сама конструкция не будет новаторской.
© «Вечерние Ведомости»
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