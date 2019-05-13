Пользователи сайта Beautiful People признали российских мужчин одними из самых некрасивых в мире

16:56 | 16.05.2019

Пользователи сайта Beautiful People («Красивые люди») признали российских мужчин одними из самых некрасивых на планете. По мнению оценщиков, уродливее россиян только жители Великобритании.



По правилам сайта BeautifulPeople, решение о допуске нового кандидата в число участников сайта принимают уже зарегистрированные пользователи. В настоящий момент на сайте 8,5 миллиона не допущенных кандидатов. Нация-лидер в этой группе — британцы. За ними следуют россияне, индийцы и филиппинцы, передает lenta.ru. Самыми красивыми людьми стали жители скандинавских стран.