Парламент Австрии принял решение о запрете ношения хиджабов в начальной школе

16:32 | 16.05.2019

Парламент Австрии принял решение о запрете ношения девочками хиджаба в начальных школах страны, сообщает Die Presse. Согласно закону, запрет касается ношения в начальной школе атрибутов одежды, скрывающих голову, лицо и волосы по религиозным или идеологическим мотивам. В качестве исключений в законе указаны медицинские повязки и головные уборы, защищающие от непогоды.



Как напоминает «Интерфакс», ранее в стране ввели запрет на ношение хиджабов в судах, в школах, кроме начальных, и в ряде других общественных мест. Кроме того, носить платки на голове по религиозным мотивам не могут полицейские, судьи, прокуроры и другие госслужащие.