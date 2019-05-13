Две трети российских семей не имеют никаких сбережений

16:27 | 16.05.2019

Две трети российских семей — 65% — не имеют никаких сбережений, следует из результатов опроса исследовательской лаборатории Левада-центра (Levada Lab), проведенного в апреле 2019 года.



«Эта цифра остаётся более-менее стабильной с 2012 года. В 2008 году фиксировался показатель, характерный для экономического кризиса. Тогда доля сберегателей была существенно ниже», — пояснил РБК социолог «Левада-Центра» Степан Гончаров. Эксперт также отметил, что главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов.