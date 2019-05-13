Глава МИД Украины Павел Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по РФ

16:24 | 16.05.2019

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отменил свой визит на заседание Совета Европы в Хельсинки, сообщает «Украинская правда». Как отмечает издание, Климкин отказался ехать в Финляндию из-за решения комитета министров СЕ, поддержавшего проект министерского решения, в котором открывается путь для возвращения России по чрезвычайной процедуре.



Напомним, что в апреле 2014 года российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса из-за событий на Украине и присоединения Крыма к РФ.