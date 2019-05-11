11:32 | 13.05.2019

В России вступили в силу новые правила получения детских пособий, сообщила Российская газета. Теперь заявление на оформление выплат на первого и второго ребенка можно подать в любом городе, а не только в том, где постоянно зарегистрированы родители. Нововведение имеет большое значение, отмечает «Газета.ру», поскольку россияне часто меняют место жительства.