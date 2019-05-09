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Россия и мир


13:55 | 12.05.2019

Доигрались: в Москве сотрудник прокуратуры подозревается в убийстве коллеги во время БДСМ-игры

В Москве по подозрению в причастности к смерти помощника Бутырского межрайонного прокурора 23-летнего Дмитрия Некрасова задержан его друг и коллега, также сотрудник прокуратуры.

Как сообщает telegram-канал Baza, сотрудник Бутырской прокуратуры Дмитрий Некрасов мог погибнуть при БДСМ-игре во время полового акта.

«Тело было покрыто синяками и кровоподтеками, во рту был галстук, рядом с погибшим полиция нашла БДСМ-приспособления», — сообщает канал.

Как сообщает Znak.com, собственный источник издания в следственном управлении СКР по Северо-Восточному округу Москвы подтвердил информацию о задержании сотрудника местной прокуратуры и его возможной причастности к непредумышленному убийству коллеги. В частности, по данным собеседника Znak.com, задержанный мог случайно задушить своего приятеля во время полового акта.

В отношении задержанного может быть возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Убийство по неосторожности». Максимальная санкция по статье 109 УК РФ подразумевает лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, в субботу, 11 мая, в одной из квартир на улице Лесной в Москве было обнаружено тело помощника Бутырского межрайонного прокурора 23-летнего Дмитрия Некрасова со следами избиения. Во рту у убитого был кляп из его собственного галстука, а тело покрыто синяками и кровоподтеками. По предварительной версии, мужчина умер из-за асфиксии (удушения). Тело обнаружил его приятель — к тому моменту мужчина был мертв. Как ранее сообщали СМИ, причина смерти носит криминальный характер, но она не связана с профессиональной деятельностью Некрасова.

© «Вечерние Ведомости»

 


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