По данным ВЦИОМ, 48 процентов россиян не представляют свою жизнь без интернета

13:21 | 6.05.2019

Без интернета свою жизнь не представляют около половины всех жителей России — 48%. Таковы данные опроса, проведенного ВЦИОМ. Отмечается, что доля людей, которая не может обойтись без интернета, выросла с 2017 года — тогда лишь 32% населения опасались этого.



При этом по данным социологов, гипотетическая ситуация полного исчезновения интернета не вызовет паники среди половины пользователей. При этом 24% заявили, что в жизни ничего от этого не изменится. Еще 27% отметили, что влияние будет слабым, сообщает iz.ru.