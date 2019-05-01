Россия и мир
13:21 | 6.05.2019
По данным ВЦИОМ, 48 процентов россиян не представляют свою жизнь без интернета
При этом по данным социологов, гипотетическая ситуация полного исчезновения интернета не вызовет паники среди половины пользователей. При этом 24% заявили, что в жизни ничего от этого не изменится. Еще 27% отметили, что влияние будет слабым, сообщает iz.ru.
© «Вечерние Ведомости»
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