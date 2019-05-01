ВВС США задействовали прототип лазерной установки для уничтожения ракет «воздух–воздух»

13:16 | 6.05.2019

Американские военные задействовали прототип лазерной установки для уничтожения нескольких ракет воздушного старта, пишет The Drive.



По данным издания, испытания лазерной установки прошли на полигоне в штате Нью-Мексико. Как отмечается, речь может идти об испытаниях лазера для проекта SHiELD, который предусматривает размещение подобных установок на истребителях.



Предполагается, что лазерная система сможет повысить живучесть военных самолетов и эффективно поражать выпущенные по самолету ракеты класса «воздух–воздух» и «земля–воздух».