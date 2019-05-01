В Верховной раде призвали «вытянуть все трудовые ресурсы» из Донбасса

12:57 | 6.05.2019

Депутат Рады от партии «Самопомощь» Семён Семенченко в интервью YouTube-каналу Politeka призвал украинские власти перетянуть из Донбасса все трудовые ресурсы. «Необходимо вытянуть сейчас с оккупированных территорий все трудовые ресурсы», — подчеркнул он, передает russian.rt.com.



Парламентарий также отметил, что необходимо четко продумать, на что страна может пойти в плане амнистий для тех, кто не убивал украинских военных, и что делать с теми, кто в этом замешан. Семенченко добавил, что в этой стратегии нет «ничего геноцидного», и Россия пытается сделать то же самое, сообщает iz.ru.



Кроме того, он предложил лишать украинского гражданства тех, кто решил получить паспорт Российской Федерации.