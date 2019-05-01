Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в России: спрятаться за «другим именем» больше не получится

12:18 | 5.05.2019

Фото: mvestnik.ru

В воскресенье, 5 мая, в России вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона. Соответствующее постановление было подписано премьером Дмитрием Медведевым ещё 27 октября 2018 года и опубликовано 6 ноября. Спустя 180 дней с момента опубликования постановление вступило в силу.



Согласно постановлению, с сегодняшнего дня мессенджеры будут обязаны запрашивать информацию о пользователе у сотового оператора, тот в свою очередь обязан будет предоставить запрашиваемые данные в течение 20 минут. В случае если оператор не предоставит информацию о пользователе, или в базе данных не окажется соответствующих сведений, идентификация не будет считаться пройденной, а соответственно пользователь не сможет использовать приложение.



Кроме того, сотовый оператор со своей стороны, в соответствии с этим постановлением, обязан вносить в свои базы данных как сведения о том, каким приложением пользуется абонент, так и уникальный код его идентификации.



Как объяснял ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров, новые правила идентификации пользователей мессенджеров помогут «созданию безопасной коммуникационной среды». Пользователи часто используют при общении в мессенджерах не свои номера телефонов, что существенно затрудняет работу правоохранителей при раскрытии преступлений с использованием современных технологий, в частности мессенджеров, подчеркивал он.



