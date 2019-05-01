Россия и мир
12:18 | 5.05.2019
Фото: mvestnik.ru
Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в России: спрятаться за «другим именем» больше не получится
Согласно постановлению, с сегодняшнего дня мессенджеры будут обязаны запрашивать информацию о пользователе у сотового оператора, тот в свою очередь обязан будет предоставить запрашиваемые данные в течение 20 минут. В случае если оператор не предоставит информацию о пользователе, или в базе данных не окажется соответствующих сведений, идентификация не будет считаться пройденной, а соответственно пользователь не сможет использовать приложение.
Кроме того, сотовый оператор со своей стороны, в соответствии с этим постановлением, обязан вносить в свои базы данных как сведения о том, каким приложением пользуется абонент, так и уникальный код его идентификации.
Как объяснял ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров, новые правила идентификации пользователей мессенджеров помогут «созданию безопасной коммуникационной среды». Пользователи часто используют при общении в мессенджерах не свои номера телефонов, что существенно затрудняет работу правоохранителей при раскрытии преступлений с использованием современных технологий, в частности мессенджеров, подчеркивал он.
© «Вечерние Ведомости»
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