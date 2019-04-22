В Генштабе РФ призвали НАТО отказаться от военной активности у российских границ

16:31 | 24.04.2019

Россия призывает НАТО прекратить военную активность у её границ для снижения напряжённости. Об этом заявил начальник Генштаба Вооружённых сил России Герасимов на Московской конференции по международной безопасности, передает russian.rt.com.



Герасимов также призвал западных партнеров отказаться от создания на Европейском континенте новых «разграничительных линий», снизить противостояние по линии Россия–НАТО, строго руководствоваться «Основополагающим актом о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и НАТО» 1997 года, в котором, в частности, закреплено, что «Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников», сообщает РИА «Новости».