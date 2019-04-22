Россия и мир
16:31 | 24.04.2019
В Генштабе РФ призвали НАТО отказаться от военной активности у российских границ
Герасимов также призвал западных партнеров отказаться от создания на Европейском континенте новых «разграничительных линий», снизить противостояние по линии Россия–НАТО, строго руководствоваться «Основополагающим актом о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и НАТО» 1997 года, в котором, в частности, закреплено, что «Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников», сообщает РИА «Новости».
© «Вечерние Ведомости»
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