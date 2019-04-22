Украина вышла из соглашения о засекречивании изобретений СССР

16:19 | 24.04.2019

Правительство Украины прекратило действие соглашения о взаимном обеспечении сохранности секретов в области изобретений СССР. Документ был подписан в 1999 году между бывшими советскими республиками. Соглашение предусматривает, что стороны должны обеспечивать режим секретности в отношении советских изобретений. В случае необходимости рассекречивания патентов стороны обязывались обращаться в Роспатент.