Верховная народная прокуратура Китая арестовала экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя

16:12 | 24.04.2019

Верховная народная прокуратура Китая приняла решение взять под арест экс-главу Интерпола, бывшего заместителя министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэя по подозрению во взяточничестве, следует из сообщения ведомства. Сначало дело Мэна рассматривал госкомитет по надзору КНР. Потом оно попало в прокуратуру, которая и выдала ордер на арест.



В октябре 2018 года Мэн Хунвэй, находясь на посту президента Интерпола, отправился в Китай и пропал. Его жена запросила госзащиту во Франции, передает «Росбалт».