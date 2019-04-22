Вице-премьер Акимов предложил увеличить скорость на федеральных трассах до 110 км/ч

11:37 | 24.04.2019

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий транспорт, предложил увеличить скорость на федеральных трассах с 90 км/ч до 110 км/ч. Акимов уже поручил Минтрансу и МВД проанализировать до конца года такую возможность, передает «Ведомости». «В первую очередь это касается новых скоростных трасс и дорог после капитального ремонта», — уточнил вице-премьер.