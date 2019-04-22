Посол США в России Джон Хантсман пригрозил Москве авианосцами в Средиземном море

11:10 | 24.04.2019

Посол США в Москве Джон Хантсман пригрозил России развёрнутой в Средиземном море группировкой американских военно-морских сил во главе с двумя авианосцами — USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis. «Дипломатические связи и диалог в сочетании с мощной обороной, которую эти корабли обеспечивают, демонстрируют России, что если она действительно стремится улучшить отношения с США, то она должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», — цитирует пресс-служба 6-го флота американских ВМС Хантсмана.



Также по словам высокопоставленного дипломата, каждый авианосец, который развёрнут в Средиземном море, представляет собой «сто тысяч тонн международной дипломатии».