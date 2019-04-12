В Кремле заявили, что Россия готова помочь в восстановлении собора Парижской Богоматери

16:32 | 16.04.2019

Россия готова помогать в восстановлении собора Парижской Богоматери, заявил пресс-секретарь Путина Песков, сообщает РБК. Он заявил, что российские специалисты, обладающие богатым опытом реставрации средневековых памятников, при необходимости могут оказать Франции помощь в восстановлении Нотр-Дама.



Ранее Путин направил французскому коллеге Макрону телеграмму с выражением сочувствия французскому народу и надеждой, что собор удастся восстановить.



Напомним, 15 апреля пожар в парижском Нотр-даме, продолжавшийся более 12 часов, уничтожил шпиль здания и его крышу. Пожарным удалось спасти фасад здания.