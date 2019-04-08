Шойгу осудил подчиненных за «бездушие и формализм при работе с людьми»

11:34 | 10.04.2019

Шойгу на закрытой части совещания Минобороны поднял вопрос о «бездушии должностных лиц при работе с людьми», сообщает РБК. Министр привел в пример два случая — со вдовой погибшего в Сирии капитана и моряками буксира «Алтай», которые были признаны участниками боевых действий.



Министр обороны потребовал от командующих при рассмотрении вопросов социальных гарантий военнослужащих и их семей глубже вникать в суть проблем, а также проявлять заботу о подчиненных, не допуская формализма и волокиты.