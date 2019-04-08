Россия и мир
11:34 | 10.04.2019
Шойгу осудил подчиненных за «бездушие и формализм при работе с людьми»
Министр обороны потребовал от командующих при рассмотрении вопросов социальных гарантий военнослужащих и их семей глубже вникать в суть проблем, а также проявлять заботу о подчиненных, не допуская формализма и волокиты.
© «Вечерние Ведомости»
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